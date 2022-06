Il Barcellona revocherà gli abbonamenti a chi non va allo stadio per più di 10 partite

Mai più lo stadio invaso dai tifosi ospiti, mai più figuracce come al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Eintracht Francoforte

Mai più lo stadio invaso dai tifosi ospiti, mai più figuracce come al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, con il Camp Nou pieno di tifosi tedeschi. Il Barca ha deciso di imporre nuove misure per tenere i suoi abbonati allo stadio. Lo ha spiegato questa mattina la vicepresidente Elena Fort in conferenza stampa.

La portavoce del club ha spiegato che l’obiettivo è avere un Camp Nou pieno di catalani e ci sono dati che mostrano il calo delle presenze all’Estadi: Alcuni registri pre-pandemia indicano che tra 2.500 e 3.000 membri paganti non vanno alla partita e non liberano per la vendita i loro posti. In generale solo tra i 9.000 e i 10.000 abbonati vanno al Camp Nou nell’85% delle partite che il Barça gioca in casa.

Il Barcellona usa per i suoi abbonati il sistema chiamato Seient Lliure: se un abbonato non può andare alla partita libera il proprio posto permettendo al club di vendere il biglietto per quel match. Da quest’anno per gli abbonati che non vanno allo stadio, che rinunciano o che lasciano il posto in 10 gare della stagione, il Club applicherà il “Seient Lliure Inverso”, previa comunicazione, in modo tale che l’abbonamento gli sarà revocato e rimesso in vendita.

La regola vale anche per “Estadi de Montjuïc”, lo stadio che il Barca userà provvisoriamente per la prossima stagione, in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione del Camp Nou. In questo caso il limite di gare “saltabili” scende a 6.