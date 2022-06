Gli storici soci bergamaschi lasciano l’Atalanta, il club di Percassi sempre più straniero

La Partecipazioni Radici, già in passato, aveva chiesto che il proprio pacchetto fosse ricompreso nell’alveo de La Dea Srl, e cioè assimilato al tesoretto societario di Antonio Percassi così da poter beneficiare nell’eventualità di una cessione di quote (cosa che poi è avvenuta) del patto di trascinamento (e cioè una valorizzazione identica a quella che Percassi avrebbe poi spuntato). La questione «trascinamento» rimasta nelle segrete stanze per anni, era riemersa con prepotenza all’indomani dell’annuncio della cessione del pacchetto di maggioranza della Dea a Pagliuca, con una pretesa di rivalsa irricevibile, dal punto di vista societario, per lo stesso Percassi. Il motivo è semplice: un conto erano le azioni della Dea un altro quelle dell’Atalanta. E Percassi agli americani ha venduto del suo. Euro più euro meno, Percassi, o più precisamente la Dea H, la holding che oggi controlla l’Atalanta, dovrà allargare i cordoni della borsa per oltre 25 milioni di euro, il prezzo da pagare per ottenere in ambito societario una maggioranza che superi abbondantemente il 90%, soglia necessaria per poter accedere ad un futuribile e del tutto probabile riassetto societario delle varie partecipate.