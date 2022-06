De Rossi: «Ai Mondiali tiferò Argentina. L’Italia? C’è sempre bisogno di ricambio generazionale»

Mancini ha fortemente voluto che tornasse a far parte del suo staff, Daniele De Rossi proprio non se l’è sentita di dirgli di no. Con l’Argentina ha un rapporto speciale perché lì ha concluso la carriera, con la leggendaria maglia del Boca. Ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera dopo il rumoroso 3-0 che la Nazionale italiana ha incassato da Messi e compagni.

Su Mancini:

«L’allenatore ha tantissima esperienza più di me, ci ha tirati fuori da una situazione analoga, anche se non uguale. Non venivamo dalla vittoria di un Europeo, quindi ora è molto più facile e abbiamo la persona giusta. Il materiale etcnico è quello giusto, poi gli anni passano per tutti e c’è sempre bisogno di ricambio generazionale: ce ne sarebbe stato anche se ci fossimo qualificati ai Mondiali. Ci sono sempre stati giocatori in Italia e li abbiamo anche adesso. Se uno pensa che ha due anni per preparare un’altra manifestazione può prendersi del tempo per programmare».