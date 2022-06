Dani Olmo rapinato a Valencia mentre era in vacanza, all’uscita dal barbiere

Il nazionale spagnolo è stato rapinato da due persone che gli hanno rubato un Rolex da 30mila euro. Il fratello ha cercato di evitare il furto ed è stato ferito

Il calciatore del Lipsia e della Nazionale spagnola, Dani Olmo, è stato rapinato all’uscita dal barbiere, mentre era in vacanza a Valencia. Il tutto è avvenuto in pieno giorno, in strada. Lo racconta il quotidiano Las Provincias. Da quanto risulta, due malviventi lo hanno seguito fino dal barbiere e poi lo hanno aspettato all’uscita per aggredirlo. Dani Olmo era in compagnia del fratello. Appena in strada, uno dei ladri gli ha sottratto con violenza un Rolex del valore di 30.000 euro. Il fratello del calciatore ha cercato di impedire il furto, senza riuscirci, e dopo ha inseguito il ladro fino all’auto che lo aspettava per fuggire: è anche riuscito ad attaccarsi per un attimo all’auto, ma quella è riuscita a partire lo stesso, lasciandolo a terra, sull’asfalto. Gli sono state necessarie delle cure mediche prestate da un’ambulanza prontamente chiamata sul posto, in virtù delle ferite lievi riportate.

Dani Olmo ha presentato denuncia alla polizia.