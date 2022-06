Ceferin non sanziona Al-Khelaifi per le minacce di morte all’arbitro al Santiago Bernabeu

Lo scorso marzo successe di tutto negli spogliatoi del Bernabeu dopo la vittoria del Real Madrid per 3-1 e la conseguente eliminazione del Psg dalla Champions League. Nasser Al Khelaïfi, presidente del Psg, e Leonardo sono stati protagonisti di uno spiacevole post partita documentato dai giornali. Dopo la fine del match, Al Khelaïfi scese negli spogliatoi dell’arbitro Danny Makkelie battendo pugni ovunque. Fu ripreso da un dipendente del Real con il cellulare. Vedendolo filmare, il presidente del Psg lo minacciò: “Ti uccido”. Alla fine, il Psg ha inviato un dipendente del club francese per scusarsi con gli arbitri e con il Real Madrid.

Secondo quanto riporta Diario Madridista, Ceferin ha deciso di sanzionare Leonardo con una partita di squalifica da scontare nella prossima edizione della Champions, ma non Al-Khelaifi.

“La Uefa ha deciso di sanzionare l’ex direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, con una partita di squalifica dopo i gravi incidenti commessi al Santiago Bernabéu l’11 marzo con il presidente del club Nasser Al-Khelaifi, che invece non ha ricevuto alcuna punizione, pur essendo il capobanda. L’organismo diretto dallo sloveno Aleksander Ceferin ha deciso di ignorare le sue parole, e Al-Khalaifi resta senza sanzioni per il suo comportamento”.

Il quotidiano spagnolo commenta:

“Il Real Madrid ha fornito ogni tipo di prova alla Uefa per prendere una decisione in merito e, dopo aver aperto il fascicolo, ha deciso che Al-Khelaifi, attuale presidente dell’ECA, possa andare in campo minacciando la morte senza alcuna esitazione. Questo comportamento favorevole al Psg si unisce ad altri già noti per ignorare le regole del fair play finanziario. Il qatariota si sente intoccabile con la complicità di Ceferin”.