As: il Milan ha offerto a Marcelo 3 milioni netti l’anno (al Real ne guadagnava 6)

Il brasiliano è ovviamente scettico a trasferirsi, per queste cifre. Il Milan non esclude il rilancio. Su Marcelo c’è anche il forte interesse del Marsiglia

Marcelo ha detto addio al Real Madrid e si guarda intorno. Non ha intenzione di smettere di giocare, almeno non ancora. Secondo quanto scrive As, ci sono diverse squadre interessate al suo profilo, non solo in Europa. E l’offerta più seria è arrivata dal Milan.

“Ad oggi, l’ offerta più concreta per il brasiliano è quella del Milan. Il club ha presentato a Marcelo una proposta che gli garantirebbe 3 milioni di euro netti l’anno. Sembra però che il brasiliano non sia convinto dall’idea di giocare nel Milan per queste cifre, appena la metà dei 6 milioni guadagnati al Real Madrid. Nonostante la bocciatura iniziale, come appreso da AS, il Milan continuerà ad insistere per l’ingaggio di Marcelo e non esclude di migliorare la propria offerta. Ma dovrà velocizzare l’operazione, visto che il Marsiglia è un altro dei club davvero interessati a prendere il brasiliano”.