A.A.A. compagno di doppio misto per Wimbledon cercasi: Coco Gauff mette l’annuncio su Twitter

Il doppio, meglio ancora quello misto, giocato da maschi e femmine in coppia, è una nicchia del tennis ancora un po’ primitiva, immediata, giocherellona. Accade così, per esempio, che la talentuosissima e modesta tunisina Ons Jabeur venga scelta da Serena Williams come per tornare in campo dopo un anno, al torneo di doppio a Eastbourne. Una che ha vinto ventitré Slam in singolare e altri 14 in doppio, vinti con sua sorella Venus, ma anche tre medaglie d’oro alle Olimpiadi. Jabeur non se n’è fatta ancora una ragione: “Sono ancora al settimo cielo – ha raccontato a Ben Rothenberg che l’ha chiamata per Racquet.

“Il mio allenatore è in contatto con il suo. Mi ha detto: ‘Giocheresti in doppio con Serena? Insomma, voglio dire, ovviamente la risposta era sì. Una volta ci siamo incrociate, era incinta. Le ho detto: congratulazioni. Lei ha risposto: Grazie, Ons. E io ho pensato una cosa tipo: Sai il mio nome? Davvero? Sai che esisto?”. Cercherò di essere al 100 percento, di servire come Andy Roddick e di fare volée come i gemelli Bryan”.

Ma succede anche che Coco Gauff, che del tennis femminile è una delle nuove star (al Roland Garros ha appena giocat la finale), metta un annuncio pubblico per trovarsi un compagno di doppio misto per Wimbledon. Così, proprio: “Chi vuole giocare il misto a Wimbledon?”