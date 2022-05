Zoff: «Dire che un buon portiere è tale se gioca con i piedi è una cosa senza senso per quel ruolo»

Oggi ha ricevuto il premio alla carriera: «Gli arbitri tolgono ritmo alle partite con interventi fiscalissimi. Non stiamo giocando a biliardo»

L’ex portiere di Juventus e Nazionale italiana, Dino Zoff, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione del ritiro del premio alla carriera, nell’ambito del Premio Bearzot.

“Parata di grande difficoltà quella su Oscar, dovevo solo tirarla lì. Non potevo respingerla. Me la sono cavata? Sennò non ero Zoff”.