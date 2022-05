Ulivieri: «Il Var a chiamata non è una buona idea. Noi allenatori dobbiamo essere più calmi»

Il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Rai. Ha parlato della possibilità del Var a chiamata dicendo che non gli sembra una buona idea.

Sulle numerose espulsioni di allenatori in stagione:

“Io ho il record mondiale, la tensione oggi è grandissima, soprattutto in un campionato come questo. Dico comunque che bisogna migliorare sicuramente. Fino all’anno scorso si fischiava di continuo, mentre ora si tende a far correre di più. Per questo qualche contestazione ci può stare, ma il calcio ha bisogno di ritmo e noi allenatori dobbiamo essere più calmi. Dobbiamo cercare di comportarci meglio, lo stiamo facendo ma credo solo che si sia trattato di una annata particolare”.