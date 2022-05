Turchia, il Trabzonspor vince lo scudetto. Hamsik festeggia con i tifosi con cori e fumogeni (VIDEO)

In rete i video che ritraggono l’ex capitano del Napoli che impugna fumogeni in campo e intona cori accerchiato dai sostenitori della squadra

Il Trabzonspor di Marek Hamsik ha vinto lo scudetto in Turchia, per la prima volta. L’ex capitano del Napoli ha fatto festa con compagni e tifosi per il titolo.

In rete i video che lo ritraggono in campo, impugnando due fumogeni e caricando il pubblico e poi circondato dai tifosi mentre intona cori da ultrà.

🥳 Marek Hamsik ve Trabzonsporlu taraftarlar kol kola! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/mqxomiBek2 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 30, 2022