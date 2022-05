Sconcerti: il Milan è l’unica tra le prime sei squadre in classifica ad avere più punti di un anno fa

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti confronta la crescita di Inter e Milan. La squadra di Pioli è l’unica, tra le prime sei in classifica, ad aver fatto più punti di un anno fa dopo 35 giornate.

“In sostanza il Milan ha vissuto il suo momento migliore tra avversari che hanno avuto difficoltà a rispondere. Ma la crescita è stata costante: tre anni fa aveva 59 punti, 30 in meno della Juve prima in classifica. L’anno dopo i punti sono stati 69, poi 72, oggi sono 77 e valgono il primo posto in classifica”.