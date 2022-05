Pioli: «Ibra sta meglio. Si è operato per continuare a giocare. Spero che resti, ha ancora tanto da dare»

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Che tempo che fa, programma di Rai3 condotto da Fabio Fazio. Di seguito il resoconto delle sue parole pubblicato da MilanNews.it. Pioli ha commentato la vittoria del Real Madrid nella finale di Champions League contro il Liverpool.

Come ha fatto ad entrare nel cuore di tutti?

“L’esperienza più gratificante al Milan è che i tifosi mi hanno accettato per quello che sono. Io metto tutto me stesso in quel che faccio e l’amore dei tifosi mi ha riempito di amore e di gioia”.