Messaggero: per il rinnovo di Sarri manca solo la firma, nel contratto non ci saranno clausole

Il famigerato contratto di rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio è pronto, mancano solo le firme, scrive Il Messaggero, che specifica che nel prolungamento non ci sarà alcuna clausola. Il presidente Lotito è pronto ad accontentare il suo tecnico sul mercato.

“Voglia di proseguire insieme, accordo totale e scambio di mail. Gli ingredienti per il prolungamento di Sarri fino al 2025 ci sono tutti, manca solo la firma. La Lazio resterà ancora nelle mani del Comandante e ora è scampato pure il pericolo clausola. A proposito, nel nuovo contratto non dovrebbero essercene. Le due parti negli ultimi giorni si sono confrontate proprio su questo dettaglio. Necessario essere in totale armonia, senza pensare a vie di fuga. Prima di mettere tutto nero su bianco il Comandante sogna di essere accontentato sul mercato, una delle condizioni chiave per il prosieguo del rapporto. Da Carnesecchi a Romagnoli, passando per Casale e Ilic fino ad arrivare a Mertens”.