Messaggero: Mancini seccato per i cori anti-Lazio della Roma, ai giocatori ha chiesto di evitare cadute di stile

Il ct ha rivolto una ramanzina a Zaniolo e a tutto il gruppo. Non gli sono piaciuti nemmeno gli atteggiamenti dei milanisti nei festeggiamenti scudetto

L’Italia di Roberto Mancini domani sera affronterà l’Argentina a Wembley. Nel gruppo non ci sarà Nicolò Zaniolo, rientrato a Roma per un problema fisico. Ma il giocatore della Roma, più che per i fastidi a coscia e caviglia è finito sotto i riflettori per questioni di gossip. Dopo il trionfo della squadra di Mourinho in Conference League, dal pullman romanista sono partiti cori contro la Lazio e ieri l’ex fidanzata di Zaniolo, oggi compagna del laziale Mattia Zaccagni, Chiara Nasti, ha replicato su Twitter definendo le parti intime di Zaniolo “gamberetto”.

Il Messaggero racconta che i due giocatori, entrambi presenti a Coverciano, “si sono ignorati”. Ed aggiunge che il ct Mancini non ha gradito l’accaduto e ha ripreso il giallorosso.

“Si è parlato di ramanzina di Roberto Mancini al romanista per il coro sul pullman, ma in realtà il ct ha invitato tutti gli azzurri a evitare cadute di stile, compresa quella dei milanisti durante i festeggiamenti per lo scudetto”.