Meret, Radu e Terracciano: il Milan sta vincendo lo scudetto grazie alle costruzioni dal basso altrui – VIDEO

I rossoneri passano 1-0 contro la Fiorentina, alla terza sconfitta consecutiva. Il portiere viola all’ottantesimo ha regalato a Leao il gol vittoria

Il Milan batte anche la Fiorentina e si porta a +5 sull’Inter, virtualmente +6 visto che i rossoneri hanno gli scontri diretti a favore. Mancano tre partite, i rossoneri – ammesso che l’Inter le vinca tutte – hanno anche un “bonus pareggio” a disposizione.

A San Siro la squadra di Italiano non ha giocato una cattiva partita. È stato un match equilibrato, con diverse occasioni da entrambe le parti. Il risultato di 0-0 – tutto sommato giusto – era riuscito a resistere fino all’80esimo. Poi il portiere della Fiorentina Terracciano s’è esibito nella solita ars masochistica del nostro tempo: ha tentato di giocare il pallone dal basso coi piedi ma l’ha regalato a Rafael Leao che non s’è lasciato pregare e ha segnato il gol dell’1-0. Per il portoghese è il decimo gol in campionato, è l’unico rossonero in doppia cifra. 1-0 si può vincere, il Milan lo fa spesso e porta a casa tre punti.

Siamo alla follia. Si potrebbe dire che il Milan si sta avvicinando a grandi passi allo scudetto grazie alle “costruzioni (o che dir si voglia distruzioni) dal basso” altrui: quella di Meret, che ha definitivamente ammazzato le ambizioni del Napoli; quella di Radu, che ha condannato l’Inter nel recupero contro il Bologna; quella di Terracciano, che inguaia la Fiorentina alla terza sconfitta consecutiva – Italiano ne ha perse tre su tre dopo l’exploit di Napoli, e l’Europa diventa sempre più lontana – e che permette al Milan un salto in avanti importantissimo. L’avevamo già scritto: i guai dei portieri che giocano coi piedi stanno decidendo il campionato.