Marchisio: «Dybala danneggiato dal mancato accordo sul rinnovo, a volte gli infortuni nascono per questo»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio parla dell’addio di Paulo Dybala alla Juventus.

«Quando i rapporti si chiudono in quel modo credo che gli errori si facciano da tutte e due le parti, come nei matrimoni. Non entro nel merito di come sia andata, è vero che negli ultimi anni è stato altalenante ma stiamo parlando di un talento puro e di un uomo da 115 gol. Non aver trovato un punto d’incontro in questi anni è stato un danno per entrambi: la Juve ha avuto un giocatore non libero di testa. A volte gli infortuni nascono anche per questo».