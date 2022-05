L’ex agente di Lewandowski: «Hai voluto il Real Madrid per tutta la vita e ora finisci al Barça? Ok…»

Haaland e Mbappé si sono accasati, il polacco è l’ultimo grande bomber a cercare una sistemazione. Non rinnoverà col Bayern

Visto che Haaland e Mbappé si sono accasati, Lewandowski è rimasto l’ultimo grande bomber a cercare una sistemazione. La sua permanenza al Bayern è fuori discussione, anche se l’attaccante polacco ha un contratto fino al 2023 che a parole i tedeschi vorrebbero far rispettare. Il suo procuratore, Pini Zahavi, ha detto alla Bild che ormai è fatta, non c’è possibilità di un rinnovo. E che i dirigenti del Bayern di fatto hanno “lo hanno perso come giocatore ma anche come uomo”.

Lewandowski potrebbe finire al Barcellona. E sulla questione è intervenuto a gamba tesa il suo ex agente, Maik Barthel. Il titolare di Eurosports Management su Twitter a scritto: “Sei voluto andare al Real Madrid per tutta la vita e poi magari finisci al Barcelona? Ok…”.

Dein ganzes Leben willst Du zu @realmadrid um später vllt beim @FCBarcelona zu landen ? Ok — Maik Barthel (@MaikBarthel) May 23, 2022