Leclerc: «Amo flirtare con il rischio, su circuiti come quello di Monaco non puoi commettere errori»

A L’Equipe: «Questa è casa mia. Da bambino, i miei insegnanti non capivano perché non andassi a scuola. Vincere sarebbe speciale».

L’Equipe ospita un’intervista al pilota Ferrari Charles Leclerc. Domenica correrà in casa, a Monaco.

«Amo flirtare con il rischio, perché, su questi circuiti, non hai il diritto di commettere errori. C’è un’enorme quantità di adrenalina. Lo adoro. Oltre a gradire il rischio, devi sapere come regolare le tue sensazioni».

Vuoi passare tutta la tua carriera in Ferrari?

Racconta del suo quaderno degli appunti:

«Sto ancora cercando di mettermi in discussione. E’ anche per questo che ho il mio quaderno. Scrivo tutto quello che sento, tutto quello che dico ai miei ingegneri. Sto crescendo e migliorando grazie a questi piccoli dettagli. Mi sento molto più calmo di prima».

Ancora sulla Ferrari e la competizione con Verstappen e Lewis.

Se potessi scegliere, preferiresti una vittoria in casa, a Monaco, o il titolo mondiale a fine anno?

«Vincere. Non posso scegliere, ma vincere il titolo è la cosa più importante. Il titolo, lo voglio! Anche io come tutti sogno di vincere questa gara. Questa è casa mia. Da bambino, i miei insegnanti non capivano perché non andassi a scuola. Vincere davanti alla mia famiglia, ai miei amici, a tutti quelli che hanno creduto in me, sarebbe speciale».