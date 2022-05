L’Atletico prepara lo sgarbo al Real: «Non faremo il “pasillo”, per rispetto ai nostri tifosi»

Ninete “pasillo”. L’8 maggio sarà una data un po’ imbarazzante per il calcio madrileno: al Wanda Metropolitano è previsto Atletico Madrid-Real Madrid, il derby che dovrebbe anche fare da passerella per i vincitori della Liga. Il “pasillo” è una delle più antiche tradizioni del campionato spagnolo , prevede che le squadre che affrontano chi vince il campionato facciano da picchetto d’onore all’entrata degli avversari in campo. E’ sempre motivo di screzi e polemiche, in Spagna, soprattutto tra Real e Barcellona. La rivalità supera spesso il principio dell’onore sportivo.

E così l’Atletico, come spiega As, non ha alcuna intenzione di schierarsi e applaudire Ancelotti e i suoi quando scenderanno in campo al Wanda. Lo hanno già confermato alcuni giocatori a partire dal portiere Oblak: “Da capitano, sono uno di quelli a cui il pasillo non piace, nè quando lo concediamo a qualcuno, nè quando lo riceviamo”. E così ha confermato l’uruguaiano Gimenez. “Complimenti al Real per il titolo vinto, ma noi rispettiamo i nostri tifosi“.