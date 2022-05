La Procura Anticorruzione apre un’indagine sulle presunte irregolarità di Rubiales

Sul Paìs. Anche il Csd ha chiesto spiegazioni pubbliche al presidente della Federazione sui documenti emersi un mese fa

Vengono avanzati diversi dubbi sulla posizione di Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola. Lo spiega El Pais. Questo giovedì, la Procura Anticorruzione ha infatti aperto un procedimento di indagine a suo carico per il caso scoppiato un mese fa con la rivelazione – da parte di El Confidencial – di alcuni documenti (scritti e audio). Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata un mese fa da Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol.

Anche il Consejo Superior de Deportes (CSD), si è mosso questo giovedì attraverso una lettera che chiedeva spiegazioni pubbliche al presidente della federazione. Di fatto, la lettera è la posizione ufficiale del Governo, che finora era rimasto in secondo piano.

“La pubblicazione ripetuta di informazioni giornalistiche che indicano presunti comportamenti irregolari nella sua prestazione come presidente della RFEF può danneggiare l’immagine e il buon nome della Federazione. Finché la giustizia non si pronuncia sulla questione in base alla denuncia e a quelle che altre persone possono presentare, penso che sia molto conveniente che Rubiales fornisca all’opinione pubblica i dati che ha, per mitigare la preoccupazione che alcune informazioni hanno generato “, si legge nella lettera firmata da José Manuel Franco, presidente del CSD.

Per ora la Federazione si è limitata a rilasciare un comunicato in cui ha annunciato che si presenterà in giudizio e che collaborerà con la Procura Anticorruzione. Dall’ente federale assicurano che Rubiales non ha commesso alcuna illegalità e si iniste sul fatto che si tratta di una campagna diffamatoria.