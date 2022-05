La Lega Serie A prepara due feste scudetto: Casini sarà a Reggio Emilia, De Siervo a San Siro

Sul CorSera. Il Milan festeggerebbe su un bus scoperto fino al centro di Milano. L’Inter non ha ancora previsto nulla per scaramanzia

Lo scudetto si deciderà domenica alle 18, quando giocheranno, in contemporanea, sia Inter che Milan contro, rispettivamente, Sampdoria e Sassuolo. Il Milan ha 2 punti di vantaggio in classifica, ma nulla è scontato, così la Serie A ha deciso di preparare due feste con due coppe diverse, a seconda di dove si decreterà la vittoria. Lo racconta il Corriere della Sera.

“La Lega Serie A ha preparato una doppia festa, due coppe scudetto che vinca il Milan al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Città del Tricolore, o l’Inter a San Siro, nel caso lo stesso giorno del Triplete di Mourinho: 22 maggio. A premiare la squadra campione d’Italia dovrebbe essere il presidente della Lega, Lorenzo Casini. Non può essere in due posti nello stesso momento: andrà a Reggio Emilia, a San Siro ci sarà l’a.d. Luigi De Siervo, entrambi con personale della Lega al seguito. In caso di vittoria del 19° scudetto, la festa esploderà subito sul prato del Mapei, davanti a non meno di 10 mila tifosi milanisti”.

Il Milan potrebbe poi festeggiare con la classica sfilata a bordo di un bus scoperto per il centro di Milano, con arrivo

in piazza Duomo. Ma anche in questo caso c’è un problema, poiché il giorno prima è in programma il concerto di

Radio Italia, con un’alta affluenza prevista e il palco che sarò impossibile smontare in tempo.

Gli ultimi dettagli si decideranno giovedì in Questura.

“Un programma definitivo ancora non c’è. L’unica certezza è che la festa non sarà a San Siro, occupato fino a tarda sera da circa 70 mila interisti. Si era valutato di posticipare tutto di un giorno, spostando le celebrazioni al lunedì, non si può: c’è una partita di beneficienza contro il razzismo organizzata da Samuel Eto’o”. “L’Inter, anche per scaramanzia, non ha preparato l’eventuale festa a sorpresa”.