Il gol alla Bruno Giordano di Insigne è il più bello dell’Europa League – VIDEO

L’ormai ex capitano segnò al Legia al volo, di controbalzo, di destro, su un pallone proveniente da destra. La Uefa lo premia: è suo il miglior gol

Un gol alla Bruno Giordano. Così definimmo il gol di Insigne contro il Legia Varsavia, a ottobre. Al volo, di controbalzo, di destro, su un pallone proveniente da destra, assist di Politano. Scrivemmo che «bisogna saper giocare a calcio per segnare un gol così». Insigne lo segnò in una partita che sembrava stregata per il Napoli. Oggi quel gol riceve un riconoscimento dalla Uefa, è stato ritenuto il più bello di questa edizione dell’Europa League.

🥰 Lo mejor de Insigne ante el Legia en la tercera jornada… El jugador clave del @sscnapoliES esta noche será ___________#UEL pic.twitter.com/bDkxYLL2dK — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) November 4, 2021

La classifica.

1 Lorenzo Insigne (Napoli 3-0 Legia) – Matchday 3, 21/10/21

2 Mergim Berisha (Antwerp 0-3 Fenerbahçe) – Matchday 4, 04/11/21

3 Pepê (Lyon 1-1 Porto) – Round of 16 second leg, 17/03/22

4 Munir (Sevilla 1-0 West Ham) – Round of 16 first leg, 10/03/22

5 Mislav Oršić (West Ham 0-1 Dinamo Zagreb) – Matchday 6, 09/12/21

6 Rafael Borré (Barcelona 2-3 Frankfurt) – Quarter-final second leg, 14/04/22

7 Galeno (Midtjylland 3-2 Braga) – Matchday 5, 25/11/21

8 Karl Toko Ekambi (Rangers 0-2 Lyon) – Matchday 1, 16/09/21

9 Mirko Ivanić (Crvena zvezda 1-0 Ludogorets) – Matchday 5, 25/11/21

10 Christopher Nkunku (Rangers 3-1 Leipzig) – Semi-final second leg, 05/05/22