Il Financial Times: “La vendita del Chelsea va a rilento, rischia l’esclusione dalla Premier”

Il Chelsea rischia l’esclusione dalla Premier League. Lo scrive il Financial Times che attribuisce il virgolettato a una fonte del governo britannico.

Oggi è una scadenza importante per il Chelsea. Se non arrivano le autorizzazioni necessarie, la vendita della società non si completerà in tempo utile per l’iscrizione alla prossima stagione. Non è ancora chiaro quando le autorità portoghesi (Abramovich ha anche un passaporto portoghese) si esprimeranno: se non cambia qualcosa all’improvviso, non sono ottimista.