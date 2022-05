El Mundo: il nuovo proprietario del Chelsea è una garanzia, è esperto nel rimettere in sesto squadre storiche

Todd Boehly ha 46 anni, è azionista delle Los Angeles Sparks e co-proprietario dei Dodgers, che ha ribaltato in 10 anni economicamente e atleticamente

Il Chelsea è stato acquistato da Todd Boehly. El Mundo ne traccia il profilo. Ha 46 anni ed è un miliardario con un grande interesse per lo sport e, fortunatamente per gli appassionati di Blues, è un esperto nel rimettere in sesto franchising storici.

Nipote di immigrati tedeschi nel Maryland, dove è cresciuto, ha praticato wrestling, ha studiato alla London School of Economics e poi ha lavorato per Citibank. Forbes stima il suo patrimonio in più di 4,5 miliardi di dollari. Il suo grande boom è arrivato nel 2015, quando ha creato Eldridge Industrie, una variegata holding – investimenti immobiliari, assicurazioni, tecnologia, intrattenimento, media e sport – di cui è co-fondatore, presidente e amministratore delegato.

Di lui, assicura El Mundo, c’è da fisarsi.

“Sostenuto dal fondo di investimento Clearlake Capital, il nuovo proprietario è azionista dei Lakers (ne possiede il 27% insieme al suo socio Mark Walter), proprietario delle Los Angeles Sparks della WNBA, ma, soprattutto, fa parte del gruppo che ha rifondato i mitici Dogders dopo il fallimento del 2012, comprandoli all’asta per 2,1 miliardi di dollari”. “In un decennio la squadra di baseball di Los Angeles ha potuto permettersi di essere la squadra che spende di più in stipendi nell’intera MLB, circa 289 milioni di dollari (30 milioni in più di qualsiasi altra squadra), con star come Freddie Freeman e Mookie Betts”.