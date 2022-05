Giornale: Leao ha una clausola da 150 milioni, ma se si presentasse uno sceicco il Milan lo venderebbe

Su Il Giornale, Franco Ordine si sofferma sul futuro di Leao con il Milan. L’attaccante è blindato da una clausola di 150 milioni, ma se si presentasse uno sceicco pronto a saldarla, il club rossonero non esiterebbe a dare il suo ok.

“Ma il vero nodo da sciogliere è quello di Leao. Sul conto del quale la notizia del giorno è questa: quando arrivò, estate del 2019, scelto nonostante facesse panchina a Lille, in Francia, Boban, Maldini e Massara ne blindarono il cartellino con una clausola rescissoria da 150 milioni, la conferma solenne della convinzione d’aver reclutato un potenziale fuoriclasse. Evidente: si presentasse qualche sceicco con quella cifra, Maldini e Massara farebbero in tempo a dirottare l’incasso per completare il potenziamento e magari rendere ancora più solido il bilancio del prossimo 30 giugno. Perciò è un passaggio fondamentale l’incontro col suo agente Mendes. Leao ha altri due anni di contratto, non c’è molto tempo per convincere la compagnia a promettere un altro pezzo di fedeltà”.