Gazzetta: Mino Raiola ha stravolto il calcio col metodo del “parametro zero”

Teotino: la sua idea era ridurre i costi delle società per acquisire un giocatore, in modo da far aumentare gli stipendi dei giocatori e i guadagni degli agenti

Mino Raiola. Ne scrive Gianfranco Teotino sulla Gazzetta. Qual è la sua eredità “politica”? Scrive Teotino:

Raiola ha costruito negli ultimi anni parte delle sue ricchezze sulle fondamenta di un’illuminazione: l’idea cioè che riducendo fino quasi ad annullarli i costi sostenuti dalle società per acquisire un giocatore, si sarebbero potuti aumentare proporzionalmente gli stipendi corrisposti allo stesso giocatore e quindi i guadagni degli agenti. In pratica ha dilatato le conseguenze della sentenza Bosman, quella che rivoluzionò il calcio negli anni Novanta, dando via libera ai trasferimenti senza corrispettivi a scadenza di contratto.

Il trasferimento di campioni a parametro zero è un fenomeno che si sta estendendo. Non è ancora una regola, ma non è più un’eccezione. Una pratica che rischia di compromettere ulteriormente gli equilibri di bilancio dell’industria calcio. Il valore patrimoniale dei giocatori, un asset immateriale se ce n’è uno, rischia di crollare. E di imporre così alle società maggiori investimenti strutturali e sovrastrutturali per sopravvivere. Costringendoli magari a puntare di più sui settori giovanili. Per colpa di Raiola. Grazie a Raiola.