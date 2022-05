Fiorentina-Roma, Abraham bacia la mano a Mourinho dopo la sostituzione

Niente gol per Tammy Abraham contro la Fiorentina, ieri. Tanto che il tecnico della Roma, José Mourinho, lo ha sostituito per Shomurodov quasi allo scadere del tempo regolamentare. Abraham non si è risentito del cambio, anzi, uscendo dal campo ha prima preso la mano del suo allenatore per stringerla e poi dopo che i due si sono scambiati qualche parola, l’ha anche baciata. Segno di una grandissima stima nei suoi confronti. La foto che ritrae la scena ha ovviamente fatto il giro del web tra i tifosi giallorossi e non solo.

Thought I had been watching too much Godfather movies Abraham came off for Roma and after several fatherly back pats Abraham kissed the hand of Mourinho. Guess he must really respect him pic.twitter.com/MXqrNkD7BE

— Gnocchi (@mtbh12) May 9, 2022