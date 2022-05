CorSport: il Napoli ha avviato trattative sia con Ospina che con Meret, ma manca il nero su bianco

Il Napoli è alle prese con le trattative di rinnovo dei suoi giocatori. Il Corriere dello Sport si sofferma sui portieri. Sia con Ospina che con Meret il club ha avviato dei discorsi, ma manca il nero su bianco.

“Va più o meno così anche con Meret, il cui management ha avuto modo di interloquire con il presidente: sui portieri non c’è alcuna chiarezza, perché in realtà Ospina deve fornire indicazioni, determinanti – probabilmente – per orientarsi e intervenire. Il colombiano può già far ciò che vuole: attendere il Real Madrid, lasciarsi lusingare dal Villareal o altrimenti non pretendere più di quanto gli verrebbe concesso dal Napoli. E Meret però vorrebbe pure vederci chiaro, perché quattro anni in panchina sono stati una sofferenza e un pregiudizio per il suo talento”.