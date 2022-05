A Varcaturo “il mio Kobe l’amico diventato leggenda”

Giovedì 12 maggio, alle ore 19, al Lido Varca d’Oro di Varcaturo sarà presentato il libro di Christopher Ward “Il mio Kobe. L’amico diventato leggenda”. Un appassionato ricordo del campione di basket scomparso due anni fa, tra infanzia, campetti da gioco emiliani e vita da adulti superstar.

“Non vedo l’ora di essere nella mia adorata Napoli – dichiara Ward – e poter raccontarvi di me e del mio amico d’infanzia Kobe Bryant. Il rapporto d’amicizia tra il sottoscritto e la “leggenda del basket” e come la vita dell’uno ha influito nella vita dell’altro. Dentro le pieghe del rapporto umano e ai bordi del palcoscenico internazionale. Un amico a due volti: Kobe / il Black Mamba. Ripercorreremo la mia esistenza da prima della nascita all’ultimo doloroso incontro con Kobe in mille aneddoti e episodi, cestistici e non. Andando ben oltre le citazioni da almanacco sportivo. Amo ripetere sempre che c’è un momento nella vita in cui siamo tutti Kobe”.