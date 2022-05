A Camila Giorgi il tennis femminile non piace: «Io tiro forte, e guardo Sampras e Agassi»

Ripudia la tattica: “Non chiedetemelo, non ce l’ho un piano B e non mi interessa. Non ce l’avrò mai”

Camila Giorgi ha perso agli ottavi di finale del Roland Garros. Facendo l’unica cosa che sa fare meravigliosamente bene: tirare fortissimo. Perché ha trovato di fronte un’avversaria, la russa Daria Kasatkina, che le ha opposto la più banale delle tattiche: difesa a oltranza, palettoni e variazioni. Morale? 6-2 6-2. Ma Giorgi è interessante perché poi va in conferenza stampa e spiega il suo tennis coi paraocchi, con orgogliosa convinzione.

“Non credo che mi serva a molto guardare come gioca una giocatrice come lei, che ha un tipo di tennis totalmente diverso dal mio. E’ chiaro che se la tiri sempre sopra non rischi, io ho un gioco molto più aggressivo, è normale che faccia più errori gratuiti, perché ho un gioco molto più rischioso”.

E’ chiaro che poi perde, però.

“Contro una giocatrice come Sabalenka non avrei mai potuto vincere se avessi avuto un gioco difensivo. E’ inutile che me lo chiediate ogni volta, non ho un piano B e non lo avrò mai, questo è il mio tennis, è inutile che guardi come gioca una che ha un tennis opposto rispetto al mio”.

La cosa sfiziosa è che a Giorgi non piace proprio il tennis femminile, lei guarda i maschi.

“Non guarderò mai il video di questa partita, non mi serve vedere come gioca una persona con un gioco difensivo. Al massimo posso vedere i video dei miei idoli, di Agassi, di Sampras. Posso guardare come serve Del Potro, che ha il miglior servizio del circuito, posso guardare come risponde Djokovic”.