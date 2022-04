Vavro: «Quando ero alla Lazio, ho pensato al ritiro. Ero stanco. Non mi piaceva il calcio»

A Discovery+: «Non faceva per me stare in panchina o tribuna. Dissi alla mia famiglia che sarei rimasto fino a scadenza per guadagnare soldi e poi ritirarmi»

Denis Vavro, difensore di proprietà della Lazio in prestito al Copenhagen, ha rilasciato un’intervista a Discovery+ in cui ha parlato della sua esperienza in Italia. Un’esperienza di cui non serba un gran ricordo, visto che ha dichiarato che è stato proprio mentre era alla Lazio che ha pensato a ritirarsi dal calcio.

«Quando ero alla Lazio ho pensato al ritiro. Non faceva per niente per me sedermi in panchina o in tribuna. Ho detto al mio agente e alla mia famiglia che non mi piaceva più giocare a calcio e che alla fine del contratto mi sarei ritirato. La mia testa era stanca. Ho detto alla mia famiglia che avrei giocato nella Lazio fino alla scadenza del contratto per guadagnare i soldi, prima di concludere la mia carriera calcistica. Non mi piaceva il calcio. Non ho visto nessuna partita. In TV invece per un certo periodo ho guardato solo film».