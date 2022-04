Tiago Pinto: «Mourinho è carico e motivato. Il suo contributo non è solo sul campo»

A Dazn: «Oggi vuole vincere. Vedo sempre meglio la Roma, non ho dubbi che nel futuro sia più preparata per vincere rispetto a prima»

Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della partita contro l’Inter a San Siro.

“Ho sentito Mourinho molto carico e motivato, è sempre una partita speciale per lui ma oggi vuole vincere. E’ carico e motivato per portare a casa i tre punti. Futuro? Adesso pensiamo a chiudere bene la stagione, dobbiamo approfittare del buon momento della squadra e vincere tutte le partite che possiamo senza dimenticare la Conference League. La nostra strategia è chiara dal primo giorno e non cambierà”.

Come lavora al futuro con Mourinho?

“Sappiamo che il suo contributo non è solo sul campo, mi da una grande mano in tutte le cose. Ogni giorno vedo sempre meglio la Roma, non ho dubbi che nel futuro sia una Roma più preparata per vincere rispetto a prima. Siamo tutti più consapevoli, insieme alla proprietà stiamo costruendo un club che sarà in futuro vicino a vincere”.