Spalletti concede un giorno di riposo, Osimhen si allena da solo a Castel Volturno

L’ha riportato Manuel Parlato. Victor non ha voluto saltare altre sessioni dopo i giorni di permesso in Nigeria. È pronto a rientrare dopo la squalifica

Come si legge sul sito ufficiale del club, dopo il successo a Bergamo e la seduta mattutina di ieri, il Napoli oggi riposa e riprenderà domani gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center.

Chi ha deciso di lavorare lo stesso, però, è Victor Osimhen: il centravanti nigeriano scalpita e dopo i giorni di permesso in Nigeria non vuole perdere altre sessioni d’allenamento. Per questo, stamattina – come ha riportato il giornalista Manuel Parlato con tanto di fotografie – s’è recato da solo al centro di allenamento. Dopo aver scontato la squalifica, dunque, l’attaccante del Napoli scalda i motori per rientrare in campo.