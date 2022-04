Senza Bielsa il Leeds è rinato. Il successore lo accusa: «Troppi infortunati perché si allenavano troppo»

Senza Marcelo Bielsa il Leeds si è ripreso. I risultati delle partite non mentono, così come la classifica. Il Leeds è risalgto al 16esimo posto e ha nove punti di vantaggio (sia pure con due partite in più) sul Burnley terzultimo. Nelle ultime quattro partite, col nuovo tecnico Jesse Marsch il Leeds ha totalizzato dieci punti. Tre vittorie e un pareggio.

Ma, soprattutto, hanno colpito le dichiarazioni del tecnico che di fatto ha messo sotto accusa i metodi di allenamento di Bielsa.

Marsch ha collegato i tanti infortuni del Leeds a un sovraccarico cui erano sottoposti i calciatori.

«Il problema degli infortuni – ha detto a talkSPORT – per me era legato alla metodologia di allenamento. I giocatori erano troppo allenati e questo li ha portati in una condizione fisica, mentale, emotiva e psicologica che rendeva sempre più difficile il recupero partita dopo partita. Io – ha proseguito – adotto una metodologia specifica che consente di avere un alto rendimento ma anche giocatori sani che possano soddisfare gli standard del gioco che desideriamo attuare. Del resto la condizione era visibile a occvhio nudo. Al 15esimo minuto già erano in sofferenza e non dovrebbe essere così. So che molti giocatori hanno dovuto saltare tante partite per infortuni».