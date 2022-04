Sei tocchi in verticale: si segna anche così, come dimostra l’Inter di Inzaghi (VIDEO)

Il gol dell’1-0, di Dumfries, è un capolavoro di calcio verticale. Non è ancora vietato dalla Fifa, si può anche giocare senza il pallone in orizzontale

Sei tocchi in verticale e il gioco è fatto. Così l’Inter va in vantaggio contro la Roma, subito dopo un’occasione mancata da Mancini. Palla di Handanovic per Dimarco che da sinistra allunga sulla propria fascia per Perisic che praticamente senza guardare la gira – ancora in verticale – per Lautaro che la sfiora solo a vantaggio di Dzeko. Siamo già a metà campo. Dzeko appoggia all’indietro per Calhanoglu che serve, centrale, nello spazio Dumfries che approfitta dell’incertezza di Zalewski. Calhanoglu mette Dumfries da solo davanti a Rui Patricio. In pochissimi secondi, l’Inter passa da un’area all’altra e va in porta. Si può segnare anche in verticale, non è ancora vietato dalla Fifa,