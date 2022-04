Premio Bearzot a Roberto De Zerbi: «È stato l’ultimo ad abbandonare la nave mentre tutto esplodeva»

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, è il vincitore dell’XI edizione del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’, il riconoscimento promosso dall’Unione Sportiva ACLI in collaborazione con la FIGC.

La motivazione con cui la giuria gli ha assegnato il premio è la seguente:

“Tecnico che ha fatto del gioco propositivo e brillante la caratteristica principale delle sue squadre, Roberto De Zerbi ha coronato una costante crescita professionale arrivando su una panchina importante come quella dello Shakhtar Donetsk, portato alla qualificazione in Champions League oltre che al successo nella Supercoppa ucraina. L’inevitabile interruzione del campionato per l’invasione russa è avvenuta con lo Shakhtar in testa alla classifica, lanciato verso la vittoria del campionato ucraino. Mentre tutto esplodeva intorno, materialmente e metaforicamente, l’allenatore De Zerbi è stato l’ultimo ad abbandonare la nave, assicurandosi prima che tutti i giocatori fossero in salvo. Gesto che ha ribadito la sua dedizione al gruppo, e che sarebbe certamente piaciuto tanto anche a Enzo Bearzot, uomo e tecnico capace di fare di certi valori una filosofia di vita”.