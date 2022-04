Napoli, il report dell’allenamento / Torna a disposizione Meret, parzialmente in gruppo Di Lorenzo

Lunedì, a Pasquetta, il delicato match contro la Roma di Mourinho allo Stadio Maradona. Farà parte dei convocati anche Alex Meret, che negli ultimi giorni non si era allenato a causa di una gastroenterite. Oggi è ritornato al Konami Training Center di Castel Volturno e si è allenato col gruppo, il problema è alle spalle. Ricomincia gli allenamenti anche Di Lorenzo dopo la visita di controllo di ieri: il terzino destro ha svolto la prima parte della seduta con la squadra, poi è tornato alla palestra e al lavoro personalizzato. Scalda i motori anche Petagna fermo dalla sfida all’Udinese prima della sosta. Ha svolto quasi tutto l’allenamento coi compagni.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19 allo Stadio Maradona.

La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello.

Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto.

Meret ha svolto allenamento completo. Di Lorenzo ha fatto palestra, lavoro personalizzato ed ha svolto la prima parte della seduta con la squadra. Petagna ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo.