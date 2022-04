Mourinho all’Osservatore Romano: «Vado spesso da solo a San Pietro, di notte con la mascherina»

Quell’uomo che di notte si aggira, silenzioso, per San Pietro potrebbe essere José Mourinho. “Ci vado spesso, da solo. La mascherina aiuta, l’oscurità della notte anche…”. Ha un modo tutto suo di parlare a Dio, s’è costruito nel corso degli anni una sua religione della maturità. E “confessa” questo suo lato intimo in un lungo dialogo con il cardinale José Tolentino de Mendonça, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, pubblicato dall’Osservatore Romano. Una sorta di intervista-riflessione tra riferimento al filosofo portoghese Manuel Sérgio, e continui richiami allo spogliatoio, alla vita del calcio, al suo rapporto con i giocatori. Con una base di partenza:

“Lo sport di alto rendimento, in particolare il calcio, che è lo sport più industrializzato a tutti i livelli, ha qualcosa di crudele. Ma il calcio non è, come la gente pensa, la mia vita , è soltanto una parte importante della mia vita, ma c’è un’altra parte che è molto più importante del calcio. Il calcio è l’ultima cosa di cui parlo, è l’ultima cosa a cui penso, l’ultima cosa per la quale chiedo qualcosa”.

Mourinho si racconta in “evoluzione”:

“Per molti anni ho voluto vincere per me stesso, mentre adesso sono in un momento in cui continuo a voler vincere con la stessa intensità di prima o addirittura maggiore, ma non più per me, ma per i giocatori che non hanno mai vinto, voglio aiutarli… Penso molto di più al tifoso comune che sorride perché la sua squadra ha vinto, alla sua settimana che sarà migliore perché la sua squadra ha vinto. Continuo a essere un ‘animale da competizione’, per così dire, continuo a voler vincere come o più di prima, ma prima mi concentravo su me stesso…”.

“Le esperienze buone, quelle meno buone, non hanno prezzo. A volte penso che l’unica cosa che non mi piace molto dell’avanzare degli anni è che ho un dolorino qui, un dolorino lì, che mi sveglio un po’ più stanco, ed è l’unica cosa che davvero non mi piace dei miei 59 anni, ma se devo compararmi come persona, come allenatore, che sono due cose diverse, bene se devo compararmi con 20 anni fa… mi dispiace molto non aver avuto 20 anni fa le esperienze, buone e meno buone, e le conoscenze che ho oggi. A livello tecnico propriamente detto, entriamo in una situazione quasi di déjà-vù, perché quello che mi succede oggi mi è già successo anni fa. Le difficoltà tecniche di oggi le ho già sperimentate anni fa. Un cumulo di esperienze buone e meno buone… ma a livello umano, ogni giorno è un giorno nuovo, e ogni persona è una persona nuova…”.