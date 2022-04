Mino Raiola non è morto. Zangrillo: «Indignato da chi specula su un uomo che sta combattendo»

Anche il giornalista della Bild, che mesi fa aveva dato la notizia della sua malattia e del suo ricovero a Milano, smentisce il decesso

Mino Raiola non è morto. A dirlo è il suo braccio destro José Fortes Rodriguez che ha dichiarato: «Sta molto male, è in una brutta situazione ma non è morto».

La notizia del suo a questo punto non decesso ha fatto il giro del mondo, è stata rilanciata in diversi Paesi. Il giornalista della Bild Christian Falk, lo stesso che mesi fa diede la notizia della grave malattia che aveva colpito Raiola, adesso smentisce.

L’agenzia Ansa ha una dichiarazione di Alberto Zangrillo primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele.

«Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo». Così Alberto Zangrillo commenta le voci sullo stato di salute del procuratore Mino Raiola ricoverato all’ospedale San Raffaele dove a gennaio scorso era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per problemi polmonari. A quanto si è appreso, le condizioni di Raiola sono molto gravi.