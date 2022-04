Laporta e il casino biglietti con l’Eintracht: «Molti abbonati si sono venduti il posto»

Il presidente del Barca: “Sono state fatte più di 27.201 richieste di acquisto dalla Germania e il sistema è stato travolto”

23.427 biglietti venduti online, e 3.670 tramite tour operator. Sono i numeri del grande “caso” biglietti che ha investito il Barcellona nella gara di ritorno al Camp Nou contro l’Eintracht Francoforte, con lo stadio pieno di tedeschi e il Barca sconfitto ed eliminato in casa. Li fornisce lo stesso club nella conferenza stampa in cui il presidente Laporta cerca di spiegare cosa è successo.

“Il club ha rifiutato più di 1.000 biglietti da IP tedesco. Il sistema ha funzionato fino a quando non è traboccato”, ha detto Laporta. “Abbiamo rilevato un tour operator che ha commesso una negligenza e il contratto verrà risolto. Insisto sul fatto che sono state fatte più di 27.201 richieste di acquisto dalla Germania e il sistema è stato travolto e agenti ufficiosi e non esterni al club, gruppi organizzati e specialisti in rivendita, è stato che i meccanismi di controllo erano obsoleti e inefficienti”.

“E’ un sistema che abbiamo ereditato dalla dirigenza precedente. Pensavamo funzionasse, ma abbiamo visto che in partite speciali come questa non regge. C’è stato anche un uso improprio degli abbonamenti. È una stima, non c’è certezza perché non ci sono controlli sulle vendite. Gli abbonamenti sono andati anche ai tedeschi. È triste perché per quelli di noi che amano il Barça, la maggioranza, è difficile immaginare che un membro o un abbonato venda l’ingresso a tifosi rivali, ma è successo”.