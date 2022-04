La Salernitana infila tre vittorie consecutive e ora spera nella salvezza: 2-1 alla Fiorentina

I granata a -3 dalla zona salvezza. In gol Djuric e Bonazzoli, in netta difficoltà Igor che pochi giorni fa aveva ben figurato al Maradona. Brutto stop per la Fiorentina

Una settimana da Dio per la Salernitana che in sette giorni magici si rilancia seriamente nella lotta per rimanere in Serie A.

La squadra di Nicola ha battuto sabato scorso la Sampdoria di Giampaolo (in caduta libera), poi ha superato l’Udinese in trasferta mercoledì (era una delle partite che doveva recuperare) e poi, clamorosamente, ha vinto pure contro la sorprendente Fiorentina di Italiano nella partita che era in programma oggi alle 12:30 all’Arechi. Sono andati in gol Djuric e Bonazzoli. Sul secondo gol c’è un’incertezza grave di Igor il difensore viola che aveva ben figurato allo stadio Maradona due settimane fa.

Per la Fiorentina è un brutto stop che ammazza (probabilmente) il sogno quarto posto e che in generale può compromettere le ambizioni europee. Quello dei granata è un filotto che qualche settimana fa sarebbe stato impensabile che rende improvvisamente la Salernitana un candidato serio per la salvezza. Basti pensare che i granata, 25 punti, hanno una partita in meno, che devono recuperare contro il Venezia, fanalino di coda, in casa. Davanti c’è il Cagliari a 28 (che deve giocare oggi col Genoa) e la Sampdoria a 30.

Sabatini comincia a vedere i frutti del suo lavoro visto che tra i protagonisti ci sono Verdi e Ederson, forte centrocampista brasiliano scovato dall’ex Ds di Roma e Bologna. Se basterà per rimanere in Serie A non è dato saperlo, ma a Salerno adesso ci credono davvero.