Juric: «Avere poco pubblico è positivo, mi auguro continui così, ma domani ci saranno tanti milanisti»

“Mancheranno i soliti oltre a Mandragora: ha un problemino, spero di recuperarlo per la prossima. Ha un fastidio muscolare ma di poco conto, lo ferma per un po’ di giorni. Come sostituirlo? Ricci a centrocampo e Pobega è un’opzione”.

Come si ferma il Milan?

“Cercheremo di affrontarli nel nostro modo, dobbiamo fare il massimo perché hanno tante opzioni: hanno segnato moltissimo in trasferta, sarà durissima. All’andata è stata una delle nostre migliori gare, non abbiamo concesso nulla e abbiamo creato cinque o sei palle gol. Siamo usciti sconfitti pur offrendo un bel calcio, domani vogliamo ripeterci cercando di fare punti”.

Domani lo stadio sarà pieno.

“Ci saranno tanti milanisti, dobbiamo essere sinceri… Ho sempre detto che c’è poco pubblico, ma è sempre stato positivo: mi auguro che continui così, anche se lo stadio sarà pieno perché ci saranno tanti tifosi del Milan”.

In porta chi gioca?

Che risposte si aspetta dalla squadra?

Ha creduto di alzare l’asticella quando a gennaio eravate in filotto o era una suggestione impossibile una lotta per l’Europa?

“Ci credevo, pensavo di poterlo fare subito. E sono convinto che gli episodi ci hanno girato male: penso a Sassuolo, Udine, Venezia, Inter. Ma non abbiamo qualità come Fiorentina, Sassuolo e Verona. Loro vincono certe partite con qualità, noi su questo siamo ancora un po’ indietro. E sono consapevole che il Sassuolo vince facilmente alcune partite, mentre a noi non riesce. Nello scontro diretto possiamo farcela e anche stradominare, ma quando loro risolvono altre sfide noi non ce la facciamo”.