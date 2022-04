Il Giornale: lo strano messaggio di Elkann alla Ferrari: “la stagione è appena iniziata”

Il Giornale scrive da giorni del silenzio di John Elkann sui successi della Ferrari. Silenzio, secondo il quotidiano, dettato dall’imbarazzo per i successi visto che lui avrebbe già pronta la defenestrazione di Binotto. Ieri il presidente della Ferrari ha rotto il silenzio. Parole che Il Giornale descrive così:

Ha detto agli azionisti di essere molto contento dei successi nelle gare Gt del 2021, del futuro a Le Mans con le hypercar nel 2023, dei progressi nei video giochi Ferrari esports series. Più o meno uguale spazio ha dedicato alla Ferrari quella vera, quella per cui si soffre e gioisce, quella nazionale, quella in F1, bandiera rossa di noi paese intero. Si è detto felice «come tutti i tifosi» dei risultati fin qui ottenuti ma che il campionato è ancora lungo («Sappiamo che la stagione è appena iniziata e in F1 sei sempre circondato da una serrata competizione…»).

C’è dunque ancora la possibilità che Binotto e il suo staff falliscano…