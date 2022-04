Il Brasile vuole Guardiola ct per il Mondiale 2026, e gli offre 12 milioni l’anno

Marca: “Tite andrà via dopo il Qatar. L’offerta è di quattro anni, lo stipendio proposto è di circa 12 milioni netti”

Marca scrive che che le dimissione di “Tite” Bacchi da ct del Brasile dopo il Mondiale in Qatar “sono un segreto di Pulcinella”. E che in Brasile hanno già in mente chi sarà il nuovo commissario tecnico: Pep Guardiola. Ora non resta che convincerlo.

“La Federcalcio brasiliana lavora in vista del futuro. E i piani hanno preso forma da quando Ednaldo Rodrigues è approdato alla presidenza dell’organizzazione a fine marzo. Rodrigues si è mosso in diverse direzioni, una di queste porta a un candidato indiscusso: Pep Guardiola”.

Marca scrive anche che “è stata elaborata una strategia che prevedeva incontri per avvicinare quello che inizialmente sembrava un sogno: il ‘sì’ di Guardiola. Perché ben presto si è convenuto che il prescelto sarebbe stato uno straniero e, fin da subito, che la persona ideale sarebbe stata l’attuale allenatore del Manchester City. La CBF non ha esitato, andando all in per l’ex giocatore del Barcellona e riferendo le proprie intenzioni a Pere Guardiola, fratello e rappresentante di Pep. L’offerta è di quattro anni, fino ai Mondiali del 2026. Lo stipendio proposto è di circa 12 milioni netti, una cifra molto alta ma comunque inferiore ai 20 che prende a Manchester”.

“Nella CBF c’è grande fiducia che l’operazione possa essere completata. Dopo il rinnovo annunciato nel novembre 2020, Guardiola ha un contratto al City fino al 2023”