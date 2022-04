Gazzetta: la Juve fa più punti in trasferta che in casa. Le avversarie non si sentono più inferiori

Nell’era Agnelli, la Juve ha sempre fatto almeno 2,3 punti a gara in casa. L’ultima Juve all’Allianz non va oltre 1,82 punti a sera? Non accedeva dal ‘50

Non è solo il Napoli a fare fatica nelle partite casalinghe, anche la Juventus arranca quando gioca allo Stadium. La Gazzetta dello Sport ne scrive.

In stagione, quando ha giocato nel suo stadio, la Juventus ha perso contro Empoli, Sassuolo, Atalanta e Inter e pareggiato con Milan, Napoli, Toro e Bologna.

“La Juve al momento ha un rendimento migliore in trasferta che in casa. In casa: 31 punti in 17 partite. Fuori casa: 35 punti in 17 partite. Ricalcolando tutte le stagioni con la regola dei tre punti, alla Juve non accade dal 1949-50”. “Nell’era Agnelli, la Juve ha sempre fatto almeno 2,3 punti a gara in casa, con il clamoroso caso del 2013-14, quando Conte le vinse tutte. Ma perché l’ultima Juve di Allegri, all’Allianz, non va oltre 1,82 punti a sera?”.

La spiegazione non è semplice.

“In parte hanno pesato gli episodi, come spiegano le due partite con l’Atalanta: a Torino 0-1 con traversa di Dybala nel recupero, a Bergamo pareggio di Danilo in extremis. In parte, è personalità. La Juve, nell’era Agnelli, vinceva molte partite in casa nel tunnel, con squadre ospiti che si sentivano inferiori e finivano per esserlo. Quel timore da inferiorità, da un paio di stagioni, non si vede più”.