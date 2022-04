Gasperini: «Ilicic? Oggi come oggi è improponibile. Zapata partirà dalla panchina ma può giocare»

In conferenza: «Primo obiettivo superare il turno in Europa League, il secondo è stare dentro all’Europa: siamo tutti in un punto o due, è tutt’altro che scontato»

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lipsia.

Su Scalvini:

“È un giocatore molto giovane, che ha un futuro davanti importante. È un craque sotto certi aspetti. Ha bisogno di crescere, giocare, migliorare. Ha fatto 18 anni a dicembre. Ha molti margini, però se ha fatto così bene con Napoli e Bologna, può giocare anche questa”.

Su Zapata:

“Domani partirà dalla panchina ma stavolta con grandi possibilità di entrare, è arrivato il momento di giocare, finalmente”.

Sugli obiettivi:

“Primo obiettivo superare il turno in Europa League, il secondo è stare dentro all’Europa: siamo tutti in un punto o due, è tutt’altro che scontato. È dal 1999 che non vince un’italiana, non avvertiamo ancora l’esigenza di doverla vincere dopo ventitré anni. Sappiamo che se superiamo questo turno, che è molto difficile, è un grande traguardo. Arrivare alla semifinale è qualcosa di importante, la concentrazione è sul Lipsia. Dovevamo incontrarla due anni fa in semifinale di Champions, non ci siamo riusciti per due minuti. Ci rincontriamo ora anche se le cose cambiano di molto, per dare la dimensione contro chi giochiamo”.

Sulla partita di domenica, persa contro il Napoli.

“Domenica ho visto una squadra in buona condizione. Con una buona lucidità nella costruzione del gioco, i sedici metri finali determinano spesso i risultati, in questa stagione siamo stati meno prolifici, meno pronti nella conclusione. È una squadra che crea i presupposti: quando abbiamo fatto il gol per potere riaprire la gara si è incanalata in un certo modo”.

Su Ilicic, che si è rivisto a Zingonia:

“Si dev’essere stirato, non scherzo, purtroppo è dovuto uscire, ha avuto una contrattura e si è fermato. Josip è sempre a Zingonia, si allena con la squadra da due settimane, oggi come oggi non è proponibile”.