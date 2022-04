Garanzini: il Napoli si è arreso in maniera davvero ingloriosa, non come il Milan

Il Napoli si è arreso in modo inglorioso, mica come il Milan, che ieri ha invece venduto cara la pelle contro la Lazio. Lo scrive Gigi Garanzini su La Stampa.

“Si è arreso il Napoli, in maniera davvero ingloriosa. Non certamente il Milan, che ha trovato in pieno recupero la rimonta all’Olimpico dopo averla strameritata con una partita di vero, grande coraggio”.