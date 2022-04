Espargaro accusa Marquez: «Il suo comportamento è vergognoso. Mi ha aspettato un minuto sul rettilineo»

«Perché mai Marquez dovrebbe aspettare l’Aprilia e prendere la scia per fare il giro veloce a Jerez? Prima della caduta ci dava un secondo a giro, sembrava corresse contro le Moto2»

Lo spagnolo Aleix Espargarò, pilota Aprilia, ha avuto un nuovo «incontro» in pista con Marc Márquez ed è stato molto critico nei confronti del comportamento dell’otto volte campione del mondo. Espargarò parla di un’ «abitudine» di Marquez, ovvero quella di fermarsi ed aspettare qualcuno per la scia.

“Lo fa sempre. Oggi è quasi caduto Gardner, poi Oliveira e poi io. Mi ha rovinato un giro. È stato fermo per circa un minuto ad aspettarmi sul rettilineo. Non capisco, è un peccato”.

«L’unica cosa che mi viene in mente – ha continuato Espargaro, visibilmente piccato, “piuttosto arrabbiato” – è che sia in mancanza di fiducia. Perché mai Marquez dovrebbe aspettare l’Aprilia per fare il giro veloce a Jerez?».

«Prima della caduta sembrava che corresse contro le Moto2, ci dava un secondo a giro. È la direzione di gara che deve prendere provvedimenti»