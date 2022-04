Donnarumma: «Se sai cosa fare per cambiare le cose e reagire diventerai sempre più forte»

Quella sconfitta è stata molto dura. Posso capire il malcontento dei tifosi, ma fa parte del calcio. Peccato per la Champions, ma dobbiamo guardare avanti. Qui sono tutti grandissimi giocatori. Il nostro obiettivo è quello di concludere questa stagione nel migliore dei modi, dando a noi stessi e ai nostri tifosi una gioia e qualcosa per cui tifare. Ci stiamo allenando duramente per riuscirci.

Quando ci sono queste delusioni bisogna unirsi e darsi forza a vicenda. Ne usciremo più forti, è così che si cresce. Se sai cosa fare per cambiare le cose e reagire diventerai sempre più forte. Adesso stiamo ragionando partita dopo partita. Il campionato è importante per noi, adesso è questo il nostro obiettivo. Sarebbe il decimo titolo nella storia del club. Abbiamo ancora otto partite difficili da affrontare, dovremo dare il 100% per vincerle. Sarà una battaglia, ma dobbiamo farcela per noi stessi e per i tifosi che ci sostengono sempre. Siamo contenti dell’atteggiamento che stiamo avendo in in campo. Siamo pronti.