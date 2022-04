Dionisi in conferenza: «Meriti del Napoli, demeriti del Sassuolo ma dobbiamo alzare la testa»

Il tecnico del Sassuolo, Dionisi in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli

Come se lo spiega questo atteggiamento?

«Non siamo entrati bene in campo con lo spirito giusto. Sapevamo di dover soffrire ma la giornata è stata da subito non giusta. Il demerito è mio in primis. Meriti del Napoli, demeriti del Sassuolo ma dobbiamo alzare la testa, guardando avanti con le motivazioni giuste. I ragazzi prima della gara si sono spronati per tirare fuori tutto ma è stata una giornata storta. Riprenderla dopo un 3-0 non era facile ed è stato molto difficile finirla»